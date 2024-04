Mortalidade materna cai, mas segue longe da meta da OMS

"Muitas vezes, elas não conseguem reconhecer os sintomas ameaçadores por falta de informação adequada. No caso das infecções, às vezes não existe o preparo dos profissionais para identificar as descompensações. É preciso treinamento e uso de escalas com parâmetros clínicos preestabelecidos para ajudar a identificar esses casos e criar processos com protocolos a serem seguidos."

Para Nakamura Pereira, os números mostram que há falhas no sistema de saúde, desde a inexistência de investimento até problemas organizacionais.

"Faltam, por exemplo, leitos específicos de Unidades de Terapia Intensiva para gestantes, laboratórios apropriados, acesso ao pré-natal adequado, com número de consultas feitas no tempo certo, e aos exames necessários para identificar e tratar essa paciente ou encaminhá-la no tempo oportuno a serviços de maior complexidade."

Tanto que, em países com melhores condições de assistência, há a transição das mortes por causas evitáveis para aquelas provocadas por doenças existentes antes da gravidez, como problemas cardíacos.

"A mortalidade materna é um indicador muito importante, que sinaliza o desrespeito a um direito humano", diz Nakamura. "É um dado revelador da importância que uma sociedade dá ao papel da mulher, pois essas mortes são um grande desagregador familiar ao afetar mulheres jovens que deixam filhos desassistidos."

Retrocesso na pandemia

A pandemia de covid-19 causou um retrocesso de 20 anos, com o aumento de 15% na mortalidade materna na América Latina, já que a redução de óbitos em 16,4%, entre 1990 e 2015, foi praticamente anulada pelo aumento entre 2016 e 2020.