É IST? Sexo e infecção urinária podem estar relacionados em mulheres

A maior vilã nesses casos é a bactéria Escherichia coli, que se origina no trato gastrointestinal. Por meio do períneo, ela vai do ânus para a vagina, mas só causa o problema se conseguir trilhar um caminho até a bexiga.

Como prevenir:

Mantenha uma boa hidratação e urine com frequência: por conta da flora bacteriana própria do trato urinário, reter a urina favorece um aumento da população bacteriana local, podendo ocasionar a infecção. Os especialistas recomendam tomar bastante água —pelo menos dois litros diariamente — e ir ao banheiro sempre que sentir vontade.

Urine após a relação sexual: a urina em si, ao contrário do que muitos pensam, é absolutamente estéril. Ao passar sob pressão pela uretra, ela empurra para fora as bactérias, ajudando a prevenir a infecção.

Tenha boa higiene: para evitar uma maior proliferação de bactérias, ambas as pessoas envolvidas na relação devem limpar bem os genitais antes e depois da relação sexual.

Evite o contato vaginal após o anal: a proliferação das bactérias E. coli é maior no ânus, e realizar o contato do órgão sexual ou mesmo dos dedos com a vagina após tocar o ânus facilita a infecção. Lembre-se sempre de usar camisinha e trocá-la antes do segundo contato.