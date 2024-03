'Nunca vi as estrelas': artista com 10% de visão ilustra livros infantis

Paul Castle é um artista canadense que, junto com seu marido, Matthew Castle, acumula milhões de seguidores no TikTok e em outras redes sociais. Na pandemia, ele decidiu se dedicar a um sonho de infância: ilustrou e escreveu dois livros infantis. Só tem um detalhe importante nesta história: ele é praticamente cego.

Paul foi diagnosticado na adolescência com retinose pigmentar, uma doença genética rara, que afeta uma em cada quatro mil pessoas no mundo. Mas ele e o marido não deixam que esse seja um assunto pesado em suas vidas. Nos diversos vídeos que compartilham nas redes sociais, há pegadinhas e piadas com a falta de visão.

"Quando Matthew fez uma pegadinha comigo pela primeira vez fiquei tão feliz. Sempre me preocupei com a bagagem que a minha doença poderia trazer para um relacionamento. Foi a primeira vez na minha vida que vi que poderíamos enfrentar minha deficiência com outros olhos", disse em entrevista exclusiva a VivaBem.