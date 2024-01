'Fui ao oftalmo e tive alta uma semana depois com cirurgia no cérebro'

'Efeito passava, dor voltava'

"Em maio, eu trabalhava como vendedora e comecei a ter muitas crises de enxaqueca. Todos os dias eu sentia muita dor, acordava e ia dormir assim. Até passei por alguns médicos na época, e eles só receitavam remédios e davam atestados.

Quando eu pedi demissão, fui atrás de fazer um check-up com um clínico geral. Fiz vários exames e não deu alteração em nada, estava tudo ótimo. Eu estava tomando remédio para enxaqueca e a médica me receitou um que era um pouco mais forte. Melhorou, mas não fiquei 100% ainda.

Quando o efeito passava, a crise voltava. Um tempo depois, já em agosto, toda vez que eu levantava da cama eu perdia a visão do olho direito e parte do esquerdo. Eu estava com os olhos abertos, mas ficava tudo preto e me dava tontura.

Tinha que me segurar e esperar passar para eu continuar a fazer minhas atividades. Isso também acontecia quando eu mexia a cabeça muito forte. Fiquei assim, com dor de cabeça e esses apagões por mais ou menos um mês, até que decidi marcar uma consulta com um oftalmologista.

'Doutora, você está me assustando'

No dia 5 de outubro, fui à clínica para a consulta. A médica me colocou em uma máquina para ver o fundo do olho e se assustou. Eu até falei: 'Doutora, você está me assustando'. Ela explicou que tinha um inchaço atrás do meu olho direito, que iria me encaminhar para um hospital público da cidade e que meu caso poderia ser urgente.