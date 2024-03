Perder peso sem motivo aparente está associado ao maior risco de câncer

A perda de peso sem nenhuma razão deve ser um sinal de alerta e pode estar associada ao diagnóstico de tumores, reforça um novo estudo do Dana-Farber Cancer Institute, nos Estados Unidos, que foi publicado no Journal of the American Medical Association (Jama).

Sabe-se que os pacientes com câncer costumam perder peso, mas os autores queriam entender se a taxa de diagnósticos da doença era maior entre quem havia emagrecido recentemente de forma não intencional. Para isso, avaliaram dados de mais de 150 mil profissionais de saúde, que foram monitorados por 28 anos. A cada dois anos, os voluntários responderam questionários sobre atividade física e alimentação, o que permitiu aos cientistas analisarem comportamentos que poderiam ser responsáveis pelo impacto na balança. Aqueles que apresentaram uma perda acima de 10% do peso corporal tiveram maior risco de ter um diagnóstico de câncer no período de 12 meses após o emagrecimento. No estudo, a perda foi associada a doenças em estágio precoce e avançado.

Segundo Ludmila Koch, oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, a perda de peso pode ser o primeiro sintoma perceptível do câncer. "Ela está presente em até 40% das pessoas ao serem diagnosticadas, e mais de 80% dos pacientes com câncer avançado perdem peso."