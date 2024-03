Quando humanos perderam caudas? Cientistas investigam mutação genética

A mutação no gene TBXT

A hipótese inicial do novo estudo foi que nossos ancestrais perderam suas caudas quando mutações alteraram um ou mais desses genes. Para procurá-las, eles compararam o DNA de seis espécies de símios com nove espécies de macacos caudados. Por fim, descobriram uma mutação compartilhada por símios e humanos (mas ausente nos macacos com cauda) no gene TBXT.

O TBXT foi um dos primeiros genes descobertos pelos cientistas, há um século. Em 1923, a geneticista russa Nadezhda Dobrovolskaya-Zavadskaya irradiou camundongos machos com raios X e depois permitiu que eles se reproduzissem. Ela descobriu que alguns deles haviam sofrido uma mutação que fazia com que alguns de seus descendentes tivessem caudas torcidas ou mais curtas. Outros experimentos mostraram que a mutação estava no gene TBXT.

A mutação relatada no artigo da Nature é causada por um trecho móvel de DNA, o retrotransposon AluY, que consiste em 300 letras genéticas inseridas em um intron, um trecho de DNA não codificante no gene TBXT. Esse trecho de DNA, que é praticamente idêntico em humanos e símios, está inserido exatamente no mesmo local em seus respectivos genomas.

Estudo com camundongos

Para testar a hipótese de que a mutação estava envolvida no desaparecimento da cauda, os pesquisadores fizeram a engenharia genética de camundongos para inserir a mutação TBXT que os humanos carregam. Muitos dos animais não desenvolveram caudas. Outros desenvolveram apenas um cotoco.