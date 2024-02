Para que serve GH, hormônio comprado por Cariani e usado por Messi?

Síndromes como a de Prader-Willi;

Síndrome de Tanner;

Síndrome do intestino curto;

Tumores de hipófise.

"Seus principais efeitos indesejados seriam formigamentos, dores musculares, aumento dos níveis de colesterol, retenção hídrica, síndrome do túnel do carpo, hipertensão, zumbido em ouvidos", alerta Natividade.

No caso de deficiência que causa baixa estatura, condição de Messi, o tratamento deve ser feito entre a infância e puberdade, momento em que ainda não há fusão ou fechamento das cartilagens de crescimento. Quanto antes iniciada a reposição do hormônio, maiores são as chances de êxito no tratamento.