Tabaco altera a resposta imunológica mesmo anos depois de parar de fumar

Confirmado: o fumo altera a resposta imunológica

O tabaco é um fator ambiental que promove o desenvolvimento de muitas patologias pulmonares, exacerbando, entre outras coisas, a inflamação pulmonar e dificultando a resposta a bactérias. O tabaco também está ligado a muitas outras doenças, como doenças vasculares e o desenvolvimento de certos tumores.

Portanto, os pesquisadores do consórcio Milieu Intérieur incluíram esse parâmetro em sua busca por novos fatores ambientais que explicam a variabilidade da resposta imunológica. Depois de obter células imunológicas de 1.000 pessoas desse grupo, eles as expuseram a diferentes agentes que estimulam a resposta não específica (micróbios, fungos ou vírus) e outros que desencadeiam a resposta específica. A resposta desencadeada pela estimulação com cada agente foi medida pela liberação de substâncias solúveis que as células imunológicas produzem quando ativadas (citocinas), que desempenham papéis clinicamente importantes.

Os pesquisadores agruparam as respostas de acordo com 136 fatores ambientais e descobriram que a infecção anterior por citomegalovírus (uma infecção muito comum), o índice de massa corporal e o tabagismo foram os fatores mais associados a uma resposta alterada. No entanto, o fumo foi o fator ambiental mais potente e o único que igualou a influência de outros fatores sobre os quais não podemos fazer nada, como idade e genética. Portanto, o tabaco alterou substancialmente a resposta imunológica específica e não específica.

A grande surpresa

Mas a grande surpresa veio quando ex-fumantes e aqueles que permaneceram ativos foram estudados separadamente. Eles descobriram que os parâmetros alterados relacionados à resposta inespecífica se normalizam pouco tempo depois de parar de fumar, enquanto as alterações induzidas na resposta específica são mantidas muitos anos depois de parar.