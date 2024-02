Lavar a cabeça diariamente causa caspa? Outros fatores podem interferir

Coceira, irritação no couro cabeludo e descamação são os sintomas mais comuns da dermatite seborreica, mais conhecida como caspa. O problema pode se agravar com o clima seco, estresse, disfunção hormonal, uso de água muito quente, bebida alcoólica e até alimentação rica em açúcares e gorduras.

A caspa nada mais é que uma inflamação das células do couro cabeludo provocada pela alteração da velocidade com que a pessoa troca essa célula. Apesar de ainda não ter cura, a caspa não é contagiosa e pode afetar homens e mulheres de todas as idades.

Estresse, genética e alimentação

Todos os dias, as células do couro cabeludo são renovadas, mas o aumento dessa renovação pode irritar o couro cabeludo formando os "flocos brancos" que caracterizam a caspa. Entretanto, a mudança de alguns hábitos contribui para uma melhora significativa do quadro.