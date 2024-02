Pancada na cabeça: o que fazer, quando se preocupar e quais sinais observar

Quem está mais vulnerável às pancadas na cabeça?

Idosos : especialmente aqueles que têm algum problema na coagulação sanguínea ou que usam medicações devem ter cuidados maiores em sua observação;

: especialmente aqueles que têm algum problema na coagulação sanguínea ou que usam medicações devem ter cuidados maiores em sua observação; Crianças : além de não conseguirem relatar bem seus sintomas, possuem estruturas ósseas mais frágeis, já que ainda estão em desenvolvimento;

: além de não conseguirem relatar bem seus sintomas, possuem estruturas ósseas mais frágeis, já que ainda estão em desenvolvimento; Pessoas que tomam medicamentos que afinam o sangue: já que estão mais propensas a formação de hemorragias e hematomas.

Nesses casos, é importante buscar atendimento médico urgente e estar bastante atento aos sinais já citados.

