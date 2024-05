Corinthians bate São Paulo de virada e segue invicto no Brasileiro feminino

1x2: Aos 19 minutos do segundo tempo, Bia Menezes roubou a bola pela esquerda, carregou até a entrada da área e mandou no ângulo de Kemelli.

2x2: Aos 48 minutos do segundo tempo, Vic Albuquerque aproveitou um bate-rebate na área do São Paulo para empatar a partida.

3x2: Aos 54 minutos do segundo tempo, Jaqueline aproveitou a sobra após a defesa do São Paulo afastar mal e, cara a cara com a goleira, marcou o terceiro do Corinthians.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 3 x 2 São Paulo

Data e horário: 12 de maio de 2024, às 11h (de Brasília)

Competição: 10ª rodada do Brasileirão feminino

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitra: Andreza Helena de Siqueira

Assistentes: Leandra Aires Cossette e Juliana Vicentin Esteves

Cartões amarelos: Lucas Piccinato (Corinthians), Jheniffer (Corinthians), Belinha (Corinthians), Mariza (Corinthians), Vi Amaral (São Paulo)

Gols: Jheniffer (Corinthians), aos 14 minutos do primeiro tempo, Mariana Santos (São Paulo) aos cinco minutos do segundo tempo, Bia Menezes (São Paulo), aos 19 minutos do segundo tempo, Vic Albuquerque (Corinthians), aos 48 minutos do segundo tempo; Jaqueline (Corinthians), aos 54 minutos do segundo tempo.