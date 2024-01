Olho vermelho de Tata Estaniecki assusta seguidores; entenda o problema

O tipo mais frequente de sangramento na região é o chamado hiposfagma, popularmente conhecido como "derrame ocular".

"O sangue não anda espalhado, ele anda por meio de vasos, como se fossem avenidas ou rios, e algumas alterações do corpo podem fazer com que esses vasos se rompam, o que faz com que o sangue extravase para a 'parte branca' dos olhos. É por isso que as pessoas chamam o quadro de derrame ocular, porque o sangue realmente 'derrama', ou seja, se espalha", explica a oftalmologista Danyelle Medeiros, do grupo HRO (Hospital de Referência Oftalmológica), no Maranhão.

Tata disse que não sente nada, que não está doendo ou incomodando. Segundo ela, apenas no final do dia sente o olho um pouco mais inchado. A especialista que consultou disse que em cerca de 15 dias a vermelhidão vai embora, assim como acontece com outros hematomas que podemos ter no corpo.

"Eu costumo explicar aos pacientes que o derrame ocular é como se fosse um hematoma do corpo, que fica bem vermelho, com um sangue vivo aparente, como se fosse aquele roxo que surge quando nos machucamos, e que vai desaparecendo com o passar dos dias", compara Medeiros.