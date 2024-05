Entenda o bate-boca entre Nego Di e Monark após ajuda ao Rio Grande do Sul

Ei @negodioficial leve a serio o que vai acontecer com você daqui para frente, compre bitcoin e esteja pronto para sair do pais eventualmente, a não ser que outros influenciadores se levantem juntos, o @whindersson ja deu uma ensaiada, so falta o resto criar coragem, nossos somos… -- Monark (@monarkbanido) May 15, 2024

Nego Di disse que há um "abismo" entre seus posicionamentos e os de Monark. "Eu estou lutando pelo meu estado! Só!", escreveu o humorista.

Fala, mano! Tudo certo? Não me entenda errado… Não quero te chatear, até pq, vc nunca me fez nada…



Obrigado pela dica e preocupação, mas existe um "abismo" entre nossas atitudes e falas. Isso deve ser levado em consideração…



Eu estou lutando pelo meu estado! Só! Tmj👊🏾 https://t.co/iKrMUdnuZ7 -- NEGO DI (@negodioficial) May 15, 2024

O humorista diz que está trabalhando nos resgates, enquanto Monark está "no conforto do lar". "Ele está fora do país, fumando maconha e falando bonito. Fica fácil formular os pensamentos mais tops, qnd se está no conforto do lar! Nem sei se ele já pisou no Rio Grande do Sul, na real", disse.

Galera, independente do que vocês acham…



Eu não tenho tempo pra me preocupar com o que o Monark acha. Tô aqui trabalhando pela galera, tem 20 dias!



Estou doente, desde o 2º dia em que entrei na água!



Ele está fora do país, fumando maconha e falando bonito. Fica fácil… -- NEGO DI (@negodioficial) May 16, 2024

Monark pediu que seus fãs protejam o humorista. "Nego Di pode falar o que quiser, enquanto ele tiver causando dano ao meu inimigo eu estarei ajudando ele a ser mais eficiente", disse.