BBB 24: o que é fratura no metatarso, lesão no pé sofrida por Giovanna

Giovanna não pôde participar da prova do líder de ontem (11) no BBB e apareceu na edição de muletas. Ela precisou de atendimento médico após a última festa e retornou para a casa com o pé imobilizado.

A sister contou aos participantes que fraturou o quinto metatarso (osso do dedo mindinho) e que precisará ficar com o pé imobilizado por cinco semanas. Ela se mostrou preocupada com as provas e foi acalmada pelos colegas de confinamento.

"Como eu vou fazer com o pé quebrado? Tenho que ficar 5 semanas com isso. Como vou participar de prova, gente? Tem prova duas vezes por semana", disse.