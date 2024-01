Giovanna quebra o pé e diz que ficará 5 semanas de bota ortopédica no BBB

Como eu vou fazer com o pé quebrado? Tenho que ficar 5 semanas com isso. Como vou participar de prova, gente? Tem prova duas vezes por semana. Giovanna

Ela, no entanto, mostrou preocupação de ser eliminada do reality pela produção. "Não sei se eles vão me tirar por causa disso. Não é possível", lamentou novamente.

Para acalmá-la, Nizam e Deniziane mostraram que ela pode continuar competindo. "Tem prova de inteligência, de memória. Esperar chegar essa ponte para atravessá-la."

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna, Maycon ou Yasmin Brunet? Resultado final 1 Yasmin Brunet 43,92%

2 Giovanna 35,38%

3 Maycon 20,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

