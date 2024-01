BBB 24: Alane arranca pele do pé com o dente; quais os riscos?

A modelo Alane foi flagrada pelas câmeras do BBB 24 usando a boca para tirar uma "pelinha" do pé. Não é a primeira vez que isso acontece no programa: Paula roeu as unhas do pé na edição passada. E, verdade seja dita, muitas pessoas usaram as redes sociais para confessar que também já fizeram algo parecido.

Parece inofensivo, mas mordiscar as unhas —das mãos ou dos pés— pode fazer mal à saúde. Ao colocá-las na boca, o principal risco é transportar centenas de bactérias e vírus para dentro do organismo.

Pode causar desde uma infecção no sistema digestório e crises de diarreia a doenças como herpes, sapinho e faringite.