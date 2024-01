Provar urina e curar machadadas: como era ser médico (e paciente) em 1500?

Nas legendas, há instruções sobre como tratar cada tipo de ferida, desde pisar em um graveto até levar uma machadada na cabeça. Logo no início, o livro também exibe um diagrama (foto abaixo), em formato de roda, de copos com diferentes tipos de urina.

A imagem era usada para ajudar os médicos a diagnosticarem o paciente, de acordo com a cor, cheiro e até gosto de sua urina", diz o texto da exposição. Outro método bastante utilizado pelos médicos da época era a sangria terapêutica que, dependendo da época do ano, era recomendada ser feita em diferentes partes do corpo, como mostra o "Homem Zodíaco" da foto.



Ainda de acordo com a The New York Academy of Medicine, o livro é o primeiro a conter a impressão de uma dissecação humana --a abertura ou separação de organismos mortos. A exposição é uma oportunidade de refletir sobre o quanto a medicina avançou ao longo dos séculos.