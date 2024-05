Se esqueço muito as coisas, devo recorrer à vitamina B-12? Entenda

Ela não é produzida no organismo, mas, sim, absorvida no processo digestivo, mais exatamente no duodeno, após passar pelo estômago, quando alimentos de origem animal, como carnes, produtos lácteos e ovos são consumidos. As vísceras, como fígado e rim bovinos, apresentam altos índices de cobalamina

Sinais que o corpo dá

Anemia, fraqueza, fadiga muscular, aumento do risco de doenças cardiovasculares, neuropatias —dormência e formigamento em pernas e braços—, perda de memória, eventual confusão mental, aftas na boca, inflamação sistêmica e irritabilidade são sintomas da baixa absorção da vitamina B12 pelo organismo.

Outros sintomas como a redução do suco gástrico no estômago, o uso de medicamentos para o controle do diabetes, para o estômago e antiácidos, o alcoolismo e as alterações genéticas contribuem para a baixa assimilação.

Se houver falta de vitamina

Quando o diagnóstico é positivo para níveis abaixo do recomendado, é preciso rever a alimentação, primeiramente, para depois fazer a suplementação; mesmo porque há no mercado produtos fortificados que garantem as necessidades da B12 no organismo, segundo os especialistas.