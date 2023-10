Caldo de carne e dieta de 2 etapas: o que fez Joice Hasselmann perder 22 kg

Joice Hasselmann, 45, mostrou o resultado da sua transformação radical de hábitos, que a fez perder 22 kg em três anos. A reeducação, que impressiona os seguidores da jornalista pelos resultados, incluiu uma sem açúcar e uma rotina pesada de exercícios — tudo compartilhado no perfil do Instagram "Bem-Estar com Joice".

A ex-deputada federal decidiu mudar o estilo de vida em março de 2020, quando passou por uma cirurgia de emergência e perdeu o útero devido a uma forte hemorragia. Após o susto, Joice decidiu transformar a alimentação.

"Tive um pico de estresse em fevereiro de 2020, no Carnaval, que me levou a uma hemorragia de útero. Sempre tive problema com sangramento intenso, mas nunca naquele nível, e acabei perdendo o útero. Fiz uma cirurgia às pressas e fui parar na UTI. Ainda na unidade de terapia intensiva, decidiu adotar hábitos melhores, sobretudo na alimentação", contou ela à época.