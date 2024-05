No atletismo, Vitória Rosa busca sempre mais: 'Eu gosto do impossível'

E qual é esse lado? "Meu jeitinho de ser. É trazer essa transparência, essa garra, o jeito de falar, minhas origens. Eu não quero perder esse contato com a minha raiz."

Por isso, quando não está viajando para competições nem tem de pensar em treinos, aproveita os poucos dias livres para fazer um bate-volta no Rio (ela mora em São Paulo) para estar com a família. Junto com os pais e as irmãs, ela é apenas Vitória Cristina, uma cidadã comum, e não a atleta Vitória Rosa.

Quando volta às pistas, busca manter o mesmo espírito e se deslumbra quando visita um novo país ou atinge marcas de tempo. O sentimento é como se fosse a primeira vez, que deixa sempre um gostinho de quero mais.

"Quando vieram esses dois recordes no mesmo ano, pensei: 'caraca, eu realmente sou diferente em alguma coisa' (risos) e isso é muito bom de acontecer na vida de qualquer atleta, porque aumenta o nosso querer de bater de novo", diz.

Pressão por resultado e saúde mental

Focada nas metas, Vitória diz blindar aquilo que almeja para também permitir que coisas boas aconteçam. Então, evita distrações, como as redes sociais, das quais se afastou um pouco desde o ano passado.