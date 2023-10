Galo, roxo, inchaço: por que nosso corpo reage assim a batidas?

Um "arco-íris" na pele. Com o tempo, o sangue "vazado" é reabsorvido pelos vasos sanguíneos, fazendo com que o hematoma desapareça depois de alguns dias. A reabsorção do sangue se dá pela ação dos macrófagos, células que atuam na defesa do organismo contra infecções.

Mudança de coloração do "roxo" com o passar dos dias. A reabsorção é feito por essas células, e ele evolui com esse processo de coloração: do vermelho, do arroxeado, passando pelo esverdeado, amarelado, até chegar na coloração normal de novo, porque aí a reabsorção foi completa.

Fontes: Suelli Meireles, hematologista, e Jamilo Wanderley, clínico geral.

Com reportagem de 02/02/2017