Viral no TikTok: estas garrafas divertidas vão te ajudar a beber mais água

Esse tipo de garrafa, inclusive, já viralizou no TikTok, por conta da funcionalidade e do visual multicolorido. Elas têm marcação de horário e vêm com frases motivacionais, o que pode ajudar a se lembrar de tomar mais água.

Além disso, elas vêm com adesivos em 3D e 2D para você personalizá-las e deixá-las com visual ainda mais alegre e divertido.

O que esse kit de garrafas de água tem de bom?

O conjunto vem com três diferentes tamanhos de garrafas, com capacidade de 2 litros, 900 ml e 300 ml.

Os produtos contam com um canudo para ajudar na hora de beber água.

Também apresentam uma alça prática, para levar onde preferir.

Feitas de plástico e silicone, elas prometem vedação, para evitar o vazamento na hora de se hidratar.

É possível personalizar as suas garrafinhas com cartelas de adesivos 2D e 3D, para ficar do seu jeito.

As frases motivacionais ajudam a inspirar o seu dia a dia, como "Rise and shine" (Levante-se e brilhe, em português) e "Remember your goal" (Lembre-se do seu objetivo).

Vale a pena comprar?

Ter à mão um kit de garrafa de água como esse pode ser interessante se você valoriza o custo-benefício. É possível garantir três garrafinhas, de tamanhos diferentes, por um valor razoável, por conta do desconto de mais de 40%.