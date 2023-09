Calor de 40ºC: veja como alta temperatura afeta o corpo e saiba se proteger

A onda de calor extremo que atinge vários estados do Brasil é uma ameaça à saúde. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de uma piora da situação a partir de sexta-feira (22), com temperaturas que devem passar dos 40ºC em algumas regiões.

Em julho, a ONU já havia alertado que o mundo enfrentaria ondas de calor mais intensas, que continuarão crescendo em intensidade.

Junto com as altas temperaturas está a baixa umidade do ar, num cenário de tempo predominantemente seco e aumento da insolação. Mas o Inmet ressalta que o calor se torna mais crítico com umidade elevada, "pois o organismo humano tem mais dificuldade de regular sua temperatura em situação persistente de calor úmido".