O que um chiclete de 10 mil anos revela sobre jovens da época

Em 2019, um estudo sobre esses chicletes pré-históricos já havia mapeado o perfil genético dos indivíduos que os mascaram. A goma era mais comumente consumida por adolescentes, tanto do sexo feminino quanto masculino.

Agora, novas análises do DNA encontrado nas gomas lançaram luz sobre como esses indivíduos se alimentavam e sobre sua saúde bucal. Os resultados foram publicados na revista científica Scientific Reports.

Com base nessas análises, pesquisadores da Universidade de Estocolmo conseguiram determinar que a dieta dos adolescentes da Idade da Pedra incluía veados, trutas e avelãs. Também foram detectados traços de maçã, pato e raposa.

"Se analisarmos um osso humano, obteremos DNA humano. Com dentes, obteremos um pouco mais, como o DNA do que eles mastigaram anteriormente", disse Anders Gotherstrom, coautor do estudo. "Não é possível obter isso de nenhuma outra forma."

Má higiene bucal

Além disso, em um pedaço mascado por uma adolescente, os pesquisadores encontraram "várias bactérias que indicam um caso grave de periodontite", uma infecção grave da gengiva.