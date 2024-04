Campanha combate informações erradas sobre câncer: 'Podem ser desastrosas'

O impacto da desinformação para a pessoa que está buscando orientações sobre o câncer, ou para seus familiares e rede de apoio, pode ser desastroso. Do mesmo jeito que a informação cura, uma orientação inadequada ou mentirosa pode, eventualmente, prejudicar vidas

A campanha #CâncerTrueNews ressalta mensagens como:

"Uma live não é o suficiente para cuidar da sua saúde";

"Uma receita não pode substituir seu tratamento";

"Nem todo story vai te ajudar a prevenir o câncer".

São conteúdos que, infelizmente, estão disponíveis nas redes. A ideia, aqui, é incentivar a busca por informação de qualidade, a partir de veículos e produtores de conteúdo com credibilidade.

A internet e as redes sociais possibilitaram a democratização da produção e do acesso às informações. Porém, quando falamos de saúde, precisamos incentivar a responsabilidade. Isso é o que pretendemos com a #CâncerTrueNews - Contra o câncer, não dê espaço para a desinformação. Os detalhes da campanha estão no site do Instituto Vencer o Câncer.