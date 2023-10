João César me escreveu que o Brasil precisa, com urgência, olhar atenciosamente e comprometidamente para as nossas crianças e adolescentes que vivem em situação de pobreza, desenvolvendo políticas públicas que instituam programas de transferência de renda destinadas especificamente a elas, desde a primeira infância até a conclusão do ensino médio, patamar mínimo para o ingresso no mundo do trabalho globalizado, da indústria 4.0 e da tecnologia 5G.

Inclusive, durante o 2º Seminário de Combate ao Trabalho Infantil no Santuário Nacional de Aparecida, durante a palestra de José Roberto Dantas Oliva, juiz aposentado do TRT da 15ª Região, ele, juntamente com João César, tem defendido a necessidade de uma bolsa-educação para os adolescentes concluírem o ensino médio, já que o Brasil é o campeão da geração nem-nem: nem estuda nem trabalha.

Isso chamou minha atenção e inclusive falei que, se houvesse esse apoio, eu não teria desistido de estudar, ao ponto de repetir três vezes a antiga oitava série. Pois eu saí de casa aos 15 anos para trabalhar, morava só e acordava por volta das três horas da manhã para trabalhar em feira pública, para poder ajudar minha família e me sustentar.

Com um suporte desses, eu e milhões de outros jovens não precisariam passar por situações que passamos para buscar um mínimo de condições de vida. Valendo a pena ressaltar que, devido à educação, saí daquele tipo de vida que acabei de citar para seguir uma carreira acadêmica de sucesso, como me tornar imunologista PhD pela USP, fazer três pós-doutorados pelas universidades de Oxford, Inglaterra e Berna, Suíça.

Com isso, quero dizer que não podemos fechar os olhos para a tragédia que é o trabalho infantil nem para a necessidade desse tipo de ação para garantir o estudo e alimentação das crianças e adolescentes, assim como suas famílias.

Claro que não podemos achar que não há luta para acabar com a chaga do trabalho e exploração infantil. Entre algumas ações de sucesso, João César cita que o Brasil tornou-se referência mundial de combate ao trabalho infantil com a adoção dos programas bolsa-escola, em 1992, e Bolsa Família, em 2003.