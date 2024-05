Ninguém sabe até hoje, mas descobrimos os tumores no grau E. O passo seguinte seria a metástase. Nunca contamos para ninguém para preservá-la - foram muitas sessões de quimioterapia com anestesia geral, em que um catéter era introduzido por sua virilha e jogava a quimioterapia intra-arterial diretamente no globo ocular.

É um tratamento de ponta no mundo todo, que está disponível no Brasil pelo SUS. O médico que atende minha filha é o mesmo do sistema público de saúde.

Tiago só me contou os riscos do tratamento, informado pelos médicos, há poucos meses. Achei melhor não saber, porque não ia aguentar. Não fui ao Google e confiei no que me disseram.

Choramos juntos algumas vezes, escondido da Lua, mas Tiago se manteve forte na maior parte do tempo, o que me ajudou muito. Há muitas fases difíceis, muito desespero e a dificuldade de escutar quando um remédio não funcionou ou uma cirurgia não deu certo, por exemplo, o que acontece com frequência.

Como era um câncer muito avançado - nem sabemos quando ela desenvolveu, só que não nasceu com ele - o tratamento precisava ser muito efetivo.