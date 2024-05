Manu Gavassi conta que já sofreu stalking: 'Me apavoro com as mensagens'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi desta quarta-feira (29), a cantora e atriz Manu Gavassi revela que já sofreu stalking, que tem evitado a superexposição em sua carreira e também fala sobre o começo de seu relacionamento com o noivo, Jullio Reis.

A cantora fala sobre stalking e as mensagens que recebe. "Se você olhar bem na internet, todos têm. Eu não olho bem na internet, porque quando olho me apavoro com as mensagens de pessoas idealizando vidas comigo. É tipo: 'Que delicia nossa viagem pra Paris'."