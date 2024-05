Dar um tempo é bom para a relação? Cuidado pra não virar 'muleta emocional'

Tentar resolver os conflitos juntos, com muito diálogo, é a atitude ideal para desatar certos nós que volta e meia tomam conta dos relacionamentos, principalmente dos mais longos. No entanto, como nem sempre as conversas são capazes de gerar as soluções esperadas, às vezes, o melhor é o afastamento dos dois por um período para pensar com calma na situação.

Mas dar um tempo é efetivo ou apenas uma enrolação para por ponto final no relacionamento?

A distância pode ajudar a ter clareza sobre o que cada um sente em relação ao parceiro. Sozinhas, as pessoas podem avaliar melhor quais são seus sentimentos, expectativas e valores.