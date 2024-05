Homem é preso suspeito de matar a ex-mulher na garagem de prédio em MG

Um homem de 64 anos foi preso por suspeita de matar a tiros a ex-mulher, uma biomédica de 40 anos, em São João del Rei (MG), na sexta-feira (10).

O que aconteceu

Vítima foi encontrada morta dentro do próprio carro, na garagem do prédio onde morava. Câmeras de vigilância da rua mostram o momento em que o ex-marido aproveita a ocasião em que a mulher abre o portão da garagem para abordá-la.

Mulher pediu para não morrer. Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, testemunhas relataram que, após ter acesso ao interior da garagem, o suspeito gritou para a vítima descer do veículo, enquanto ela pedia para não morrer. Em seguida, foram ouvidos cinco disparos — quatro atingiram a biomédica na região do tórax. Ela morreu no local.