Maria Flor sobre crise dos 40 anos: 'passou e me percebi mais interessante'

Quando completou 40 anos de idade, a atriz Maria Flor tinha um bebê com pouco mais de um ano de idade enquanto entrava em um processo novo de autoconhecimento. No programa Maria vai com os Outros, de Universa, ela conta que perceber o envelhecimento trouxe uma sensação agridoce.

A crise dos 40 veio no sentido: caramba, estou envelhecendo. Estou na metade, a morte está mais perto. [...] Mas o envelhecimento, a coisa de se perceber mais velha e mais interessante ao mesmo tempo, estou achando bom. Maria Flor, atriz

A nova idade, para atriz, veio com a sensação de passagem do tempo, se ver como uma observadora de experiências que ela já tinha vivido e que não faziam mais parte da sua rotina e dos seus hábitos.