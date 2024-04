Homem é preso suspeito de cravar faca no pescoço de ex-mulher em GO

Uma mulher de 40 anos ficou com uma faca cravada no pescoço após ser atacada pelo ex-marido, um homem de 59 anos. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (15), em Mineiros (GO).

O que aconteceu

A vítima e o suspeito estavam separados há cerca de um mês. No dia do crime, por volta das 3h, o homem foi até a casa da mulher sob a justificativa de que precisava pegar algumas roupas e foi recebido pela filha da vítima, uma adolescente de 17 anos, que informou que a mãe estava na casa de uma tia. As informações foram repassadas pela Polícia Militar de Goiás.

A adolescente estava acompanhada por outra irmã e permitiu que o suspeito entrasse para pegar os pertences. Após o padrasto retirar as roupas, as duas voltaram a dormir, mas acordaram com a mãe sendo agredida pelo homem.