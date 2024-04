Sexo biológico, gênero e orientação sexual: você sabe o que é cada termo?

Muita gente pode confundir gênero, sexo biológico e orientação sexual, mas os três são coisas diferentes. Por isso, nenhum dos três aspectos deveria ser sobreposto ao outro para definir uma pessoa, uma vez que todos eles fazem parte da sexualidade humana.

Ainda está confuso? Universa conversou com especialistas em gênero, e explica a diferença:

Sexo biológico

É o aspecto físico do ser humano, que está diretamente relacionado à presença de um pênis ou uma vagina. Pediatras declaram, no momento do nascimento de um bebê, se ele é macho ou fêmea, levando em consideração a leitura visual do corpo da criança. Há ainda as pessoas intersexo, quando há elementos de ambos.