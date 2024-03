STJ não vê estupro em relação entre homem de 20 anos e menina de 12

O nome desse relacionamento de um maior de 20 anos com uma menina de 12 é estupro de vulnerável. É isso que se passa, é disso que se trata. É pouco crível que o acusado não tivesse conhecimento da ilicitude da sua conduta, especialmente no mundo atual (...). Uma menina que tinha uma vida inteira pela frente corre sério risco ao levar essa gravidez adiante.

Daniela Teixeira, ministra do STJ

O que dizem as defesas

Como o processo envolve uma menor de idade, os nomes do réu e da vítima não foram divulgados. Universa tenta contato com as respectivas defesas e mantém o espaço aberto para manifestação.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas, por se tratarem de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.