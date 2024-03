Gerente é demitido por dar ração a funcionárias no Dia da Mulher no Paraná

O TRT-PR (Tribunal Regional do Trabalho do Paraná) validou a demissão por justa causa de um gerente de uma distribuidora de cosméticos em Curitiba (PR), após ele oferecer ração de cachorro como presente para funcionárias no Dia Internacional das Mulheres.

O que aconteceu

Acusado queria validação de contrato com vínculo. Gerente acionou a Justiça do Trabalho para ter reconhecido vínculo empregatício com a empresa após a demissão, já que foi contratado como pessoa jurídica, além da reversão da justa causa — ele pleiteava o reconhecimento no período entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021. A Justiça trabalhista validou o vínculo empregatício, mas também entendeu como correta a decisão da empresa em demiti-lo por justa causa.

Vídeo confirmou entrega de ração. Para os desembargadores da 2º Turma do TRT-PR, ficou comprovado que o gerente ofereceu ração para um grupo com pelo menos quatro funcionárias no Dia Internacional das Mulheres. No decorrer do processo, foram apresentados um vídeo que mostra o homem com um saco de ração entrando no ambiente de trabalho, além de testemunha que confirmou a ação.