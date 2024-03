Ginecologista é preso no PR suspeito de abusar sexualmente de 8 pacientes

Um ginecologista foi preso nesta terça-feira (12), em Maringá (PR), suspeito de abusar sexualmente de oito pacientes.

O que aconteceu

A Polícia Civil apreendeu documentos e bens pessoais do ginecologista, que podem ajudar na investigação. O inquérito foi instaurado em agosto do ano passado.

O médico ficava atrás das vítimas durante as consultas ou exames e cometia a importunação sexual. Segundo a delegada Paloma Batista, as pacientes relataram que se afastavam do ginecologista quando percebiam uma respiração mais ofegante, mas ele voltava a se aproximar.