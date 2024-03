Ataques a Leidy: por que chamar mulher negra de 'mucama' é racista?

"A #mucama disse que nunca vai ultrapassar os princípios dela por dinheiro. #Leide tu é subsolo, que princípio?", publicou uma internauta no X, antigo Twitter. Outra, postou: "Leide segura o cigarro pra Yasmin tragar! #mucama".

Em pouco menos de uma hora da briga entre Leidy e Davi, a hashtag "#mucama" chegou aos assuntos do momento na rede social.

Entenda o termo

Historicamente, mucamas eram as mulheres negras escravizadas que ficavam mais perto da família central dentro do sistema escravagista brasileiro — não à toa, o histórico dessas figuras também é ligado a abusos sexuais de seus patrões. Por essa razão, "mucama" é uma das expressões racistas que devem ser retiradas do nosso vocabulário.

O uso do termo nos dias atuais é criticado especialmente por aqueles mais atentos à construção do estereótipo que cerca as mulheres negras — que, devido ao ranço histórico da escravidão brasileira, ainda são vistas como "quem deve servir" e se manter em condição subalterna em relação a pessoas brancas.

A historiadora e escritora Larissa Moreira afirma que referenciar como mucama também desumaniza a mulher negra.