Catia Fonseca diz que não quer velório e enterro: 'Manda os órgãos pra USP'

Catia Fonseca fala de ultimato que deu à mãe: 'Se separa, não vou sustentar meu pai'

A apresentadora comenta sobre o divórcio de seus pais. "Naquela época, a separação era muito diferente. Minha mãe, pelo preconceito todo na época, se separou fisicamente, mas não de papel passado. Quando eu fiz 18 anos e entrei na rádio, falei: 'O dinheiro que vou ganhar vou dar todo pra gente viver melhor, mas a senhora vai ter que separar do papai porque não vou ficar trabalhando pra bancar ele não".

Catia Fonseca conta de flagra em estacionamento de shopping: 'Estava dando uns amassos'

Catia revela que já foi flagrada por um segurança de shopping dando uns "amassos" no seu marido, o diretor Rodrigo Riccó. "A gente começou a sair, sem intuito de nada. Rolou um beijinho e depois rolou esse amasso no estacionamento. E aí veio o segurança do shopping, a gente com o som ligado, ouvindo musica. Ele bateu, a gente nem ouviu. A gente foi na parte mais baixa, no escurinho do estacionamento. O Rodrigo saiu do carro, quando eu saí, o cara falou: 'Dona Catia, minha mãe é sua fã'. Tirou foto, falou, conversou".