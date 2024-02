Catia Fonseca conta flagra em estacionamento: 'Estava dando uns amassos'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, desta quarta-feira (28), a apresentadora Catia Fonseca conta de quando foi flagrada dando "amassos" no estacionamento de um shopping, diz que tem uma mente muito agitada e como age quando está decidida a ter algo.

Ela conta que estava conhecendo o atual marido, o diretor Rodrigo Riccó, e o clima acabou esquentando após um encontro. "A gente começou a sair, sem intuito de nada. Rolou um beijinho e depois rolou esse amasso no estacionamento. E aí veio o segurança do shopping, a gente com o som ligado, ouvindo musica".