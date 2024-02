Primer cola: Vanessa Rozan testa opção nacional de produto viral

Um produto que ficou conhecido nas redes sociais como primer cola é o tema do oitavo episódio do Lab da Beleza, apresentado pela maquiadora e fundadora do Liceu de Maquiagem Vanessa Rozan, nas redes sociais de Universa.

O Primer Power Grip, da Elf, viralizou no TikTok por criar uma camada na pele com textura de cola. Vanessa testou uma opção disponível no Brasil que tem fórmula muito parecida com a do produto: o Primer Hydro Hero, da Essence.

Antes de experimentar o produto, a expert volta no tempo e explica que o primer surgiu junto com a evolução das câmeras de alta definição. "A gente precisava muito de um produto que ajudasse a minimizar poros e linhas de expressão, pra funcionar como se fosse um filtro físico", diz ela.