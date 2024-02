Influenciadora relata importunação sexual ao gravar comercial em GO

Nas redes sociais, a jovem relatou o ocorrido e explicou que "nunca" tinha visto o homem. "Ele me fechou em um abraço e simplesmente beijou o meu pescoço e saiu rindo, debochando da minha cara".

A influenciadora contou que precisou segurar o homem até a chegada da polícia. "Estava todo mundo assistindo, dezenas de pessoas assistindo, mas ninguém fez nada [para me ajudar]. Eu comecei a xingar ele e ele começou a rir da minha cara. Ele viu que estava gravando e ele jurou que ia fazer isso e eu iria ficar quieta".

Após o ocorrido, Mycaela Pereira registrou boletim de ocorrência. Ela disse ter recebido relatos de outras pessoas que já teriam sido importunadas pelo homem.

O caso é investigado pela Delegacia de Quirinópolis, que vai ouvir os envolvidos. A polícia também pediu para que outras pessoas que tenham sido importunadas pelo investigado, que compareçam à delegacia para prestar depoimento. O homem não foi detido em flagrante.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.