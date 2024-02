Meu namorado tem ciúmes dos meus amigos, isso é normal? Cris Fibe Responde

Seu namorado ou namorada já questionou suas amizades? Uma seguidora de Universa convive com demonstrações de ciúmes do namorado, que não gosta da maneira como ela interage com os amigos nas redes sociais.

"Meu namorado fica incomodado quando saio para rolê só com as minhas amigas. Ele fala que é uma preocupação porque ele sabe como funcionam as mentes dos homens. Isso é considerado abusivo, como eu coloco um limite entre cuidado e controle?"

Seguidora de Universa