O que significa ser cisgênero, termo que Bolsonaro desconhecia

O ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu ficar em silêncio durante sua passagem pela Polícia Federal ontem (22) para prestar esclarecimentos a respeito da tentativa de golpe. Contudo, quando perguntado se era um homem cis, procedimento padrão antes do início de qualquer interrogatório, ele não soube responder.

A pergunta foi feita na hora do preenchimento da ficha do depoente, no mesmo momento em que a PF recolhe os dados pessoais da pessoa interrogada.

O ex-presidente desconhecia o significado de cisgênero, termo utilizado para pessoas que se identificam com o gênero com o qual nasceram. Esse é o indivíduo que se apresenta ao mundo e se identifica com o seu gênero biológico.