Carolina Dieckmann faz revelação sobre marido: 'Odeia que eu seja famosa'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, desta quarta-feira (21), a atriz Carolina Dieckmann fala sobre a relação com o marido, Tiago Worcman, de como ele descobriu que ela teve fotos íntimas vazadas e da fama de antipática.

Ele seria muito mais feliz se eu não fosse a Carolina Dieckmann. Ele odeia tudo isso. Odeia fama. Ele já passou por barra pesadíssima comigo por causa disso. O episódio das fotos [vazadas], o Pânico. Tudo ele estava comigo.

Carolina Dieckmann

Carolina revela que o marido passou por climão na época em que as fotos íntimas vazara. "Ele sabia que as fotos eram pra ele, mas ele virou chacota, porque quando saíram as fotos, ele estava no trabalho. Ele trabalhava naquelas redações que tem umas baias, que fica todo mundo no mesmo lugar e todo mundo começou a fazer um montinho no computador, as pessoas olhando pra ele, sem saber como reagir".