Vanessa Rozan testa truque para aumentar lábios com a boca fechada

Musas como as irmãs Kardashians tornaram os lábios supervolumosos uma febre no mundo todo. Nas redes sociais, técnicas para criar a ilusão de lábios maiores viralizam, desde o uso de lápis estratégicos até dicas de contorno e preenchimento com produtos específicos. Um desses truques é colocado à prova no episódio de hoje (20/02) do 'Lab da Beleza', nas redes sociais de Universa.

A maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testa truque compartilhado em um vídeo do TikTok que já foi assistido por mais de 14 milhões de vezes. A estratégia consiste em contornar os lábios com um lápis vermelho enquanto a boca está fechada e, depois, passar batom líquido da mesma cor.

O principal desafio, diz a expert, é aplicar os produtos com os lábios cerrados, porque é difícil garantir que a aplicação fique uniforme e respeite o contorno natural da boca.