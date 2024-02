Homem confessa ter matado namorada dentro de motel em SP, diz polícia

Os policiais encontraram Daniela Lucena ensanguentada na cama do quarto onde o casal estava. A vítima tinha diversos ferimentos pelo corpo. O óbito no local foi constatado pela USA (Unidade de Suporte Avançado), do Corpo de Bombeiros.

Médico da USA apontou que "algum objeto foi usado para ferir" a vítima. O profissional da saúde não conseguiu identificar no momento qual seria o objeto. A causa da morte não foi informada pela SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo). O exame pericial no IML (Instituto Médico Legal) poderá apontar como a vítima foi morta.

Homem confessou o crime. Em depoimento à polícia, Sebastião afirmou que premeditou o feminicídio após ter descoberto, dois dias antes, uma suposta traição que Daniela teria cometido, informou a Polícia Militar. O caso foi registrado como violência doméstica e feminicídio na 4° DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), na Freguesia do Ó, também na zona norte.

Velório e sepultamento da vítima ocorrerão no sábado (17) em um cemitério na zona norte.

Homem seguirá preso, decide Justiça

Justiça mantém prisão do homem. A prisão em flagrante de Sebastião foi convertida em preventiva (por tempo indeterminado) em audiência de custódia nesta sexta-feira (16), apurou Universa.