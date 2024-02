Vanessa Rozan comenta treta da maquiadora vs noiva e conta relatos pessoais

Ser contratada para fazer a maquiagem de uma noiva e acabar costurando o vestido dela, porque não tinha mais ninguém para ajudá-la. Passar nove horas atendendo a cliente e não receber um copo d'água. Esperar até que ela saia de um banho demorado para poder, enfim, fazer sua make.

Esses são alguns dos perrengues que a maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan enfrentou quando atendia noivas. A fundadora do Liceu de Maquiagem compartilha os relatos no vídeo de hoje (10/02) do quadro 'Lab da Beleza', que vai ao ar às terças e sábados nas redes sociais de Universa.

O assunto vem à tona depois que Vanessa comenta a briga entre uma maquiadora e uma noiva que viralizou nas redes sociais nos últimos dias. A cliente postou um vídeo em que dizia ter sido chamada de golpista pela profissional por ter pedido uma maquiagem "social" em vez do serviço oferecido a noivas.