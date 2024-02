'Vivencie algo novo': Luiza Junqueira fala sobre autocuidado no verão

4. Encontre os amigos

Aproveite o calor para sair de casa e encontrar as pessoas queridas. Pode ser uma viagem, um passeio, praticar um esporte ou até mesmo um bate-papo no bar. Ter momentos com quem você gosta é importante para a saúde mental e o autocuidado.

"A conexão social é essencial para nutrir relacionamentos e manter o bem-estar emocional", reforça Luiza Junqueira.

Essas interações ajudam a reduzir o estresse, melhorar o humor e fortalecer a sensação de pertencimento. Além disso, estar com amigos é uma oportunidade valiosa para compartilhar experiências e desafios, e celebrar alegrias.

