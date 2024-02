Tiago Abravanel sobre BBB: 'Mandei mensagem pro Boninho pedindo pra entrar'

Convidado do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, o ator Tiago Abravanel fala sobre sua participação no Big Brother Brasil. Ele fez parte da 22ª edição do programa e desistiu do jogo antes de ser eliminado.

Tiago explica de onde partiu a decisão de participar do reality show. "Queria me expor mesmo. 'Galera, esse sou eu'. O cara que chupa o dedo, que é emocionado, gosta de conhecer pessoas. E eu pensei: 'Não tem outro lugar em que eu possa mostrar para as pessoas quem eu sou em todos os sentidos do que num lugar cheio de câmeras 24h e no programa mais visto do Brasil".