Da temperatura ao encanamento: águas de banho diferentes mudam seu cabelo

Os cabelos também tendem a se tornar mais secos, quebradiços e sem brilho quando em contato com o cloro e outros metais. Isso porque a fibra capilar é composta por proteína e também por lipídeos. Quando o fio do cabelo entra em contato com o cloro, essa "capa de gordura" é dissolvida.

Água de poço ou de cachoeira também tem características próprias que mudam o toque do fio por conta de resíduos que possam apresentar - é de se esperar que material orgânico, resíduos de terra e de barro interfiram no seu look final, inclusive acelerando o desbotamento da cor. Sem falar que alguns minerais como ferro, magnésio e cálcio roubam o brilho e a maciez.

Coloração entrando pelo cano

Encanamento de cobre ou de ferro, por exemplo, interfere na cor principalmente se você tem cabelo claro ou descolorido. Esses resíduos metálicos penetram nos fios, alterando de toque e coloração. Ferro, cobre e alumínio têm um peso molecular baixo, com facilidade para entrar no fio. É quando ocorre a oxidação da cor do cabelo, além de modificar a estrutura do a ponto de torná-lo mais frágil, danificado, poroso e quebradiço.

Água mais alcalina pede xampu mais ácido

Quando a gente viaja, é muito comum sentir os efeitos da composição da água do local no nosso cabelo. Existem muitas diferenças entre a água do hemisfério Sul e do hemisfério Norte. Quanto mais ao Norte, mais calcário é encontrado na água, que é chamada de dura. Esse mineral é capaz de mudar a textura do cabelo, tornando-o mais seco, com a cutícula mais aberta